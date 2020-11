Connect2Shine deelt Sinterklaascadeautjes uit

Afgelopen weekend verkoos de Sint om in zijn eigen bubbel in zijn Sintpaleis te blijven samen met zijn Pieten. Toch vond hij de tijd om wat van zijn speelgoed en lekkernijen uit zijn werkplaats naar Connect2Shine in Bilzen te brengen. Daar konden dan meer dan vijftig kinderen samen met hun mama of papa hun pakje afhalen, geheel coronaproof in hun eigen gezinsbubbel. Jammer genoeg was de Sint er dit jaar zelf niet bij. Maar dankzij de gulle giften van heel wat weldoeners kon elk kind toch nog wat speelgoed, lekkers en een leesboekje mee naar huis nemen.