Leraren SAB dagen hun leerlingen sportief uit

De coronamaatregelen zorgen er al een tijdje voor dat de lessen LO niet meer in de normale omstandigheden kunnen doorgaan. Omdat ze in het Sint-Augustinusinstituut Bree veel belang hechten aan een gezonde geest in een gezond lichaam, werd er een challenge tussen de leerlingen en leerkrachten georganiseerd.

Leerkracht Thomas Pex bedacht samen met zijn collega’s van lichamelijke opvoeding een challenge waarin de 150 leraren het opnemen tegen de 920 leerlingen. Door 1 kilometer te wandelen of te lopen, verdien je één punt voor je team. Ook 5 kilometer fietsen of 3 kilometer skaten levert één punt op. De challenge loopt nog tot 4 december. De groep die dan het meeste aantal punten behaald heeft, wint.Op dit moment werd er in totaal al meer dan 5.000 kilometer afgelegd en staan de leraren nipt aan de leiding. Dries Cardinaels, oud-leerling van het SAB en momenteel student informatica aan de UHasselt, zorgde voor een overzichtelijke website en programmeerde de koppeling met Strava. Op de website kan je in realtime het klassement bekijken: https://competitiesab.driescardinaels.be/