Ferm Herderen heeft haar eigen troostplekje

2020 was het jaar van corona. Iedereen heeft er toch wel de gevolgen van gedragen, hetzij door het verlies van een dierbaar iemand, hetzij door het sociale isolement. Daarom kwam Ferm nationaal op de proppen met de campagne PlantTroost. Daarmee wil Ferm een bron van troost zijn voor iedereen die het moeilijk heeft door gemis, afscheid of afstand. Een belangrijk onderdeel van de campagne zijn de troostplekken: een groen plekje dat voor iedereen toegankelijk is en waar je troost kan vinden. Ferm Herderen legde afgelopen weekend hun troostplekje bij de kerk in Herderen aan. Ook werden er bloembollen geplant als symbool van verbondenheid, hoop en kracht. Wanneer deze bloembollen dan gaan groeien en bloeien in het voorjaar van 2021, kunnen op deze plek de moeilijke momenten uit het afgelopen jaar herdacht worden. Ferm Herderen zal, wanneer de tijd het toelaat, nog een officiële inhuldiging voorzien. Maar in tussentijd kan iedereen tijdens het wandelen al even halt houden bij deze troostplek.