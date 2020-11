Chirojongens Stal vieren Christus Koning met de actie ‘Hier huist de Chiro’

Met de actie 'Hier huist de Chiro' riep de leiding alle leden op om in het weekend van 21 en 22 oktober hun gevels en voortuinen te versieren in ware Chiro Stal-stijl. Heel wat leden en leiding gaven gehoor aan de oproep en toonden aan heel Stal dat Chiro Stal het "best is van al".De deelnemende huizen werden verzameld op een kaart. Zo kon iedereen die wilde een wandel- of fietsroute uitstippelen om de versierde huizen te bewonderen. "Op deze manier konden we Christus Koning toch nog met z’n allen vieren, maar dan apart", klinkt het.