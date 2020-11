Leerlingen BS Atheneeke volgen webinar met Marc Van Ranst

Het coronavirus circuleert al een tijdje in ons land. Iedereen stelt zich daar veel vragen over, ook jonge kinderen. Om meer informatie te krijgen, namen de leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar van GO! BS Atheneeke op dinsdag 17 november deel aan een webinar met professor Marc Van Ranst.

Tijdens het webinar gaf viroloog Marc Van Ranst uitleg over ‘monsterlijke microben’. Wie zijn ze? Wat doen ze? En vanwaar komen ze? Dit is tevens de naam van het boek dat hij geschreven heeft in samenwerking met Geert Bouckaert naar aanleiding van de huidige coronacrisis. De leerlingen kregen antwoorden op verschillende vragen zoals 'wat is een viroloog?', 'hoe kan je viroloog worden?', 'zijn alle microben slecht?', 'waar komt de naam Coronavirus vandaan?' en 'waar komt het SARS-CoV-2 vandaan?'.Het was zeer interessant en leerrijk! "Wie weet zitten er wel toekomstige virologen in onze school", klinkt het op het Atheneeke.