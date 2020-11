Vrouw en Maatschappij Hechtel-Eksel vraagt met Wittelintjesactie aandacht voor aanpak partnergeweld

Het coronavirus maakt jammer genoeg ook op het vlak van partner- en familiaal geweld heel wat slachtoffers. Tijdens de lockdown in de lente ontvingen medewerkers van 1712, de hulplijn voor vragen over geweld en misbruik, maar liefst 70 proecnt meer oproepen. Een op de zeven vrouwen en een op de tien mannen is slachtoffer van partnergeweld. In drie van de vijf gevallen zijn ook kinderen het slachtoffer. Over heel Vlaanderen doken er vrijdag 150 ‘crime scenes’ met schoenen op om meer aandacht te vragen voor dit thema. “In 2018 waren er over heel België 150 gerapporteerde gevallen van zwaar partnergeweld, waarbij minstens 20 mensen daadwerkelijk het leven lieten. Ook in Hechtel-Eksel willen we met deze ‘crime scenes’ op een pakkende wijze visualiseren dat er heel wat slachtoffers van potentieel (dodelijk) partnergeweld zijn”, zegt Charmène Kox, voorzitter van Vrouw en Maatschappij Hechtel-Eksel. De 'crime scenes' in Hechtel-Eksel waren onder andere te vinden aan de Proxy Delhaizes in Hechtel en Eksel. Politiezone Kempenland, waartoe Hechtel-Eksel behoort, kreeg dit jaar al 188 oproepen over familiale onenigheden. "In 60 gevallen was er zelfs effectief sprake van intra-familiaal geweld”, zegt voorzitter Charmène, die de cijfers opvroeg bij de politiezone.Redenen genoeg voor Vrouw & Maatschappij Hechtel-Eksel om aan deze problematiek de nodige aandacht te schenken. De huisartsenpraktijken en politiediensten kregen allemaal een wit lintje met de vraag of ze meer publiciteit kunnen geven aan de hulplijn 1712. Ook burgemeester Jan Dalemans werd gevraagd om vanuit de gemeente meer aandacht te geven aan deze hulplijn en de aanpak van partnergeweld prioritair te maken tijdens het jaarlijkse zonaal veiligheidsoverleg tussen burgemeester, politie en parket. "Voor Vrouw en Maatschappij is het belangrijk dat mensen weten dat hulp dichtbij is voor wie het nodig heeft.” voegt Charmène toe.