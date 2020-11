Buurtcomité plaatst Sinterklaaskastje in Begijnhof

Omdat in deze coronatijden niet zomaar alle brave kinderen kunnen samenkomen en we best veel buiten moeten spelen, sloegen de Sint en het Begijnhof Buurtcomité van Sint-Truiden de handen in elkaar. Samen plaatsten ze een uniek Sinterklaaskastje in het Begijnhof. Ben je samen met je ouders of familie op bezoek op het Begijnhof? Ben je zelf héél erg braaf geweest dit jaar? Hoop je ook dat andere kinderen een fijne Sinterklaas vieren? Neem dan gerust een klein cadeautje uit de kast. En als het even kan, leg dan een eigen, ander cadeautje in de plaats. Nieuw of tweedehands maakt niet uit, het is de verrassing die telt. "Geniet van je cadeautje en bedankt om de Sint te helpen met een nieuw cadeautje voor andere kinderen", klinkt het bij het Begijnhof Buurtcomité Sint-Truiden.