Campus Sint-Jan Tongeren krijgt grondige make-over

In Campus Sint-Jan Tongeren werden zopas verschillende renovatiewerken uitgevoerd in de kleuter- en lagere school. De school toont nu vol trots het resultaat, want dat mag gezien worden.

In de kleuterschool van Campus Sint-Jan werden nieuwe vloeren aangelegd en de muren werden opgefrist met een nieuw laagje verf. In de klaslokalen zijn er nieuwe binnendeuren en ramen geplaatst. Het plat dak is gerenoveerd en er werden waterputten van 20.000 liter aangelegd waardoor de toiletten nu werken op regenwater. Op de speelplaats is er een splinternieuw afdak geplaatst zodat de kleutertjes bij regen toch buiten kunnen spelen.In de lagere school werden er regenputten van 40.000 liter aangelegd waarop alle toiletten zijn aangesloten. De speelplaats kreeg een nieuwe asfaltlaag en werd uitgedost met een tentziel, picknicktafels en er werd een theaterklas ontworpen. Aan de kant van de Bulkerstraat werd er een nieuwe poort geplaatst.