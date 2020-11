WZC De Motten verwent bewoners tijden ‘Week van de derde leeftijd’

Van 16 tot 21 november werd in het woonzorgcentrum De Motten in Tongeren de ‘Week van de derde leeftijd’ gevierd met heel veel lekkers.

De ‘Week van de derde leeftijd’ is een belangrijke week voor het woonzorgcentrum. Een ideaal moment om de bewoners extra in het zonnetje te zetten. Want toegegeven, het zijn moeilijke tijden voor hen. Het startschot van deze week werd gegeven onder het genot van lekkere hamburgers en hotdogs. Een ontbijtbuffet kon natuurlijk ook niet ontbreken en zelfs een heuse 'high tea' met een uitgebreid gebakjesbuffet en koffie kon de bewoners smaken. Als kers op de taart werd de feestelijke week in stijl afgesloten: de medewerkers van de keuken hadden een heerlijk viergangenfeestmaal op het bord van de bewoners getoverd. Dit alles werd vergezeld met een glaasje wijn.