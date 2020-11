Ina Stabergh schrijft biografie 'Een leven vol woorden'

Ondanks vele hindernissen is Berthy erin geslaagd om ook woorden om te zetten in daden. In haar jeugdjaren was ze niet alleen actief in de jeugdbeweging in het Vlaams-Brabantse Bekkevoort en Assent, maar ook in binnen- en buitenland als monitrice bij meerdere kampen voor jongeren in alle leeftijdsgroepen. Door het klassieke patroon van een biografie te doorbreken, is 'Een leven vol woorden' een vlot leesbaar boek geworden voor iedereen. Als partner, moeder en oma van drie kinderen en zes kleinkinderen is Berthy erin geslaagd dingen te doen die op het eerste zicht onmogelijk lijken. Toch heeft ze het allemaal verwezenlijkt: voltijds lerares in Diest in de Demerstraat bij de Zusters van de Voorzienigheid, vakbondsafgevaardigde, schrijfster, voorzitter van de literaire vereniging Apollo, organisator van evenementen in scholen, verenigingen en socio-culturele organisaties. Samen met vertalers, uitgevers, beeldend en muzikale kunstenaars, lokaal- en bovenlokaal cultuurbeleid werkte zij een aantal mooie projecten uit. Daarnaast geeft ze ook lezingen in scholen, bibliotheken en voor een breed publiek en was ze ook docente 'Creatief Schrijven' voor jongeren en volwassenen én promotor van beginnend schrijftalent.Haar sociaal engagement is - met vele hoogtepunten - terug te vinden in haar leven en werk, ook tijdens haar periode als eerste stadsdichter van Diest (en eerste stadsdichteres van Vlaanderen) en later als eerste Hagelanddichter. Steeds wist zij in haar gedichten de juiste accenten te leggen en bij velen de gevoelige snaar te raken. Meerdere van haar gedichten zijn permanent geplaatst in binnen- en buitenland (zie: www.straatpoëzie.nl). Niet zonder reden kreeg Ina Stabergh de titel van 'Ambassadeur tegen alle vormen van geweld' en 'Culturele Ambassadeur van het Hageland'. Leven en schrijven is voor haar nooit geheel vrijblijvend en dat hoopt zij nog vele jaren te kunnen doen. Ooit schreef Ina: "Woorden zijn als kiezelsteentjes, die in het water geworpen, rimpels vormen, die op hun beurt de weg openen naar andere mogelijkheden. Ik ervaar elke ontmoeting als een mogelijkheid om te herinneren." Vandaar dat de namen van collega-schrijvers, vrienden en sympathisanten én plaatsen die in het boek voorkomen, ontelbaar zijn. Een 40-tal interessante bijdragen van hen zijn in het boek opgenomen. Omdat er door de coronamaatregelen geen boekvoorstelling kan doorgaan kan u 'Een leven vol woorden' aan voordeeltarief bekomen door te bellen of te mailen naar ina.stabergh@skynet.be, tel: 013/33.39.94 of 0474/73.60.90.