Themabeeld. — © An Nelissen

Maasmechelen

De Tongerse correctionele rechtbank veroordeelde een 28-jarige man tot een celstraf tien maanden nadat hij in een echtelijke ruzie met zijn vriend verzeild geraakte op hun appartement in Maasmechelen. “Hij viel me zomaar aan met twee messen”, zo klonk het bij het 38-jarige slachtoffer dat vrijgesproken werd voor de wederzijdse slagen.