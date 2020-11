Een Joodse bruiloft van twee weken geleden in New York krijgt te maken met bakken kritiek. Op de beelden is te zien hoe duizenden mensen feestvieren alsof er geen corona bestaat. De bruiloft moest geheim blijven, maar dat mislukte duidelijk. “Het is niet alleen illegaal, dit is gewoon respectloos naar alle andere burgers toe”, aldus Andrew Cuomo, gouverneur van New York.