Vlonderterras en extra bomen in park Den Dijk

Sinds kort is er een vlonderterras geplaatst aan de parkvijver in het park Den Dijk in het centrum. Ook de komende weken worden er verdere verbeteringen aangebracht in het park.

Het vlonderterras heeft een oppervlakte van twintig vierkante meter en is uitgevoerd in natuurlijke materialen. Volgende week wordt er nog een bankje bij gezet. “Ook de komende weken zijn er nog verdere gerichte verbeteringen in het park,” zegt schepen Fredrick Vandeput. Door enkele gerichte snoeiwerken krijgen wandelaars vanop het vlonderpad een beter zicht op de Roosterbeek. “Er komt ook een extra bomenrij langs de Hoge Valweg, en er komen aanplantingen op het plateau voor de evenementenhal. Op die manier worden de straat en de sporthal visueel beter afgeschermd van het park en krijgt de wandelaar extra natuurbeleving. Met deze gerichte verbeteringen creëren we extra natuurbeleving en tillen we ons park nog een niveau hoger.”