Fatma Taspinar over Jan Jaap: “Ik weet niet hoeveel ik nog van hem kan verdragen”

VRT-journaliste Fatma Taspinar maakt maandagavond haar intrede in De slimste mens ter wereld. Eén van de juryleden is Jan Jaap Van der Wal, maar dat lijkt ze niet zo leuk te vinden. “Hij lacht mij altijd uit in De ideale wereld”, klinkt het. “Ik weet niet hoeveel ik nog van zijn uitlach-tv kan verdragen.”