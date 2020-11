De bank Argenta profileerde zich in het verleden resoluut als een “gratis” bank, maar in de toekomst zullen een aantal diensten nu toch betalend worden. Dat raakte deze zomer al bekend, de details van het nieuwe beleid - dat ingaat vanaf februari volgend jaar - zijn maandag bekendgemaakt. Argenta beweert wel dat ze de meest uitgebreide gratis dienstverlening in de markt blijft aanbieden, en de beste prijs voor betalende bankdiensten.