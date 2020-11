Twee jongeren staken zondagavond vuurwerk af op de Silexweg in Kanne. De politie ging na meldingen van overlast over tot een controle van het duo. Ze waren in het bezit van vuurwerk en een van hen meldde dat hij thuis nog vuurwerk had liggen. De politie trof bij hem 30 kilo aan. Dit werd in beslag genomen en de jongeren kregen een GAS-pv. ppn