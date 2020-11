Bij een verkeerscontrole in de nacht van zaterdag op zondag - onder meer in Schoonaerde in Schaffen - betrapte de politie Demerdal vier bestuurders die onder invloed van drugs waren en twee chauffeurs die te diep in het glas hadden gekeken. Eén van hen, een buitenlander, moest ter plaatse 600 euro betalen. Tijdens de actie zijn ook 47 hardrijders geflitst. De agenten schreven ook twee pv’s uit voor het niet respecteren van de avondklok. tb