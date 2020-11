Romina Deamicis (rechts): "Al van in maart ligt ook bij ons de werkdruk een pak hoger.” — © Chris Nelis

GENK

Medewerkers hebben maandagvoormiddag actie gevoerd aan de ingang van het woon- en zorgcentrum Toermalien in Genk. Ze vinden dat ze door de overheid in de steek zijn gelaten, vragen structurele maatregelen en een premie zoals zorgverleners in de ziekenhuizen.