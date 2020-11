Billie Eilish toont bijzonder talent in filmpje

De Amerikaanse zangeres Billie Eilish heeft in een nieuw TikTok-filmpje een van haar talenten gedemonstreerd. De gave in kwestie? Ze krijgt het uiteinde van een ukulele in haar mond en dat ziet er hilarisch uit. Zo hilarisch dat de video al meer dan 16 miljoen keer is bekeken en een half miljoen keer gedeeld.

In het korte filmpje vertelt de ‘Bad guy’-zangeres dat ze als vijftienjarige het bovenste gedeelde van een ukulele, waar de snaren worden aangespannen, in haar mond kreeg. Ze vraagt zich af of ze drie jaar later überhaupt nog over dat talent beschikt en neemt er haar ukulele bij.

In de volgende scène in de video zien we Billie Eilish met een de ukelele in haar mond. Ze kan het dus nog. Het resultaat - lees: een pokerface in combinatie met een extra grote mond - doet veel fans schaterlachen.