Wat met extensions in de lockdown? BV-kapper Jochen Vanhoudt geeft tips

Kapsalons zijn momenteel alweer even gesloten en dat leidt voor een tweede keer dit jaar tot miserabele coupes. En wat als je uitgroei niet eens je grootste probleem is, maar wel zakkende extensions? BV-kapper Jochen Vanhoudt weet trucjes om deze periode te overbruggen zonder plukken haar te verliezen.

Dames met extensions laten hun haarverlengingen het best om de zes weken liften. Dan is het eigen haar al gemiddeld anderhalve centimeter gegroeid en zakken de extensions waardoor bandjes, ringetjes of andere bevestigingstechnieken zichtbaar kunnen worden. Nu in de lockdowntijd is er geen andere keuze dan de extensions tijdelijk te laten ‘uitgroeien’.

Door de speling tussen de hoofdhuid en het aanhechtingspunt van de extensions, kunnen er knopen ontstaan. In deze periode maak je je lokken daarom beter elke dag vast. “Maak een losse staart of een losse vlecht. Dan zullen de extensions minder opvallen. Je voorkomt ook beter knopen, aangezien de haren minder beweegruimte hebben. Als je je lokken wast, doe het dan heel voorzichtig. Hetzelfde geldt voor het drogen: droog rustig op een zachte stand. Vermijd momenteel zware brushings, want die kunnen door complexere handelingen meer knopen veroorzaken. Qua veilige styling kun je er eventueel met een platte tang over. Nog een tip om minder knopen te krijgen: slaap op een satijnen kussensloop.”

Jochen voegt eraan toe dat als je toch knoopjes ontdekt, je deze het best geduldig ontwart met een borstel met natuurlijk haar. “Knip extensions er in geen geval zelf uit. Hou vol. Hoe erg het er nu ook uitziet, je kapper zal het straks - als de deuren van de salons weer openzwaaien - met veel plezier voor je oplossen.”