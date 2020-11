Man (74) redt puppy uit bek van alligator: “Door de adrenaline sprong ik in het water”

Een 74-jarige man uit Florida is eind oktober in een vijver gesprongen om zijn pup uit de kaken van een alligator te redden. Het reptiel “sprong uit het water als een raket” toen de man passeerde met zijn hond. “Door de adrenaline en instinct, sprong ik automatisch in het water”, aldus Richard Wilbanks. Hij had naar eigen zeggen alle moeite van de wereld om de kaken van de alligator open te wrikken. De hond raakte gewond door de tanden van het reptiel, maar kwam erbovenop na een bezoekje aan de dierenarts.