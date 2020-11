Mama deelt trucje om met Kinder Suprise chocoladebom te maken

Charley Gumble, een 26-jarige Britse mama, bedacht voor haar kinderen een leuke manier om hen een hot chocolate bomb te serveren. Dat zijn normaal holle chocoladen bollen die opgevuld zijn met lekkers zoals bijvoorbeeld kleine marshmallows, kruidenmengelingen, Nutella, cacaopoeder of knettersnoep. Die leg je in je kopje en vervolgens giet je er warme melk over zodat ze openbarsten. Je kunt ze kopen in de winkel, maar blijkbaar lukt het ook gewoon met een Kinder Suprise of een gelijkaardig verrassingseitje, toont Charley aan.

Zo doet ze de Kinder Suprise voorzichtig in twee helften, haalt er het speelgoedje uit en stopt er voor haar kinderen mini marshmallows in. Toen de mama haar trucje deelde op de Facebookpagina Family Lockdown Tips & Ideas kreeg het in geen tijd duizenden likes. Ondertussen werd het filmpje ook al op heel wat andere platformen en groepen gedeeld. “Veel goedkoper dan chocoladebommen en heel leuk om te doen voor de kinderen”, klinkt het bij monde van heel wat ouders.