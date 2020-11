Meghan en Harry sluiten ‘geheime’ deal met prinses Eugenie

Het lijkt onwaarschijnlijker te worden dat Harry en Meghan voor langere tijd terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. De hertog en hertogin van Sussex hebben volgens Britse media besloten hun huis in Windsor, Frogmore Cottage, te delen met de zwangere prinses Eugenie en haar man. Zij zouden vrijdag zijn ingetrokken. Naar verluidt zou de Queen maar later op de hoogte zijn gebracht.

Prinses Eugenie en haar man Jack Brooksbank zijn ingetrokken in Frogmore Cottage. Dat is eigenlijk de officiële residentie van prins Harry en zijn gezin op Britse bodem. In de Engelse pers wordt het een “geheime deal” genoemd omdat de Queen vooraf niet op de hoogte zou zijn gebracht van de plannen. “De Queen kwam het pas te weten nadat de koppels al alles hadden geregeld”, klinkt het bij een bron. “Dit akkoord werd gesmeed door Harry, Meghan, Eugenie en James zelf. Ze hebben een goede onderlinge band.”

Harry en Meghan, die naar Los Angeles zijn verhuisd, blijven wel financieel verantwoordelijk voor het onderkomen in Windsor en zullen er ook verblijven als ze het Verenigd Koninkrijk bezoeken. Het is al het tweede huis dat prinses Eugenie van haar neef Harry overneemt. Toen de hertog en zijn vrouw Londen verruilden voor Windsor, namen Eugenie en haar echtgenoot hun intrek in Nottingham Cottage op het terrein van Kensington Palace in Londen.

Dure verbouwing

Harry en Meghan kwamen eerder dit jaar nog in opspraak als gevolg van de peperdure verbouwing van Frogmore Cottage. Het optrekje werd voor miljoenen gerenoveerd, voordat Harry en Meghan er vlak voor de geboorte van Archie introkken. Voor de verbouwing werd bovendien belastinggeld gebruikt.

Toen Harry en Meghan begin dit jaar bekendmaakten een stap terug te doen binnen de koninklijke familie en naar Noord-Amerika te verhuizen, ontstond er in het Verenigd Koninkrijk ophef over het belastinggeld dat in de verbouwing was gestoken. In september werd duidelijk dat Harry en Meghan, die ondertussen onder meer een lucratieve deal met Netflix hebben gesloten, de 2,4 miljoen pond uit eigen zak hebben terugbetaald.