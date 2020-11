Bart Swings blijft knallen op training, ook Vosté op dreef

In de marge van de Nederlandse allroundkampioenschappen in Heerenveen heeft Bart Swings dit weekend een 1500 meter afgelegd in 1’47”2. Swings had in de lege Thialfhal geen tegenstand van betekenis.

Toch denkt de beste Belgische schaatser dat hij op de goede weg is. Hij baseert zich daarbij onder meer op de drie kilometer waarop hij een week geleden 3’37”86 klokte. Dat is een persoonlijk record en 47 honderdsten van een seconde boven het baanrecord van Sven Kramer (3’37”37 op 20 december 2019).

De tijd zal niet als nationaal record worden erkend, omdat het een oefensessie betrof. De 3’38”03 van Swings in Inzell (21 oktober 2016) blijft in de boeken staan als zijn persoonlijk record. Mathias Vosté kwam dit weekend bij een test op de 500 en de 1000 meter tot tijden van 35”8 en 1’10”3.

Swings en Vosté hadden zondag een rustdag, terwijl de Nederlandse schaatsers hun nationale allroundtoernooi afwerkten. Voor het eerst veroverde Patrick Roest de Nederlandse titel. De schaatser van Jumbo-Visma had al drie wereldkampioenschappen als allrounder op zijn naam staan. Bij de vrouwen ging de titel naar Antoinette de Jong.

Jan Blokhuijsen, trainingsgenoot van Swings bij team IKO, werd op de 1500 meter gediskwalificeerd omdat hij een markeringsblokje toucheerde. Jorien ter Mors, een andere ploeggenoot van Swings, voerde bij de vrouwen na drie afstanden (500, 3000 en 1500 meter) het klassement aan, maar trok zich voor het laatste onderdeel, de vijf kilometer, terug. Zij komt komende weekend uit in de nationale titelstrijd voor sprinters.

Coach Martin ten Hove is tevreden met de samenwerking met Swings. “De progressie die hij maakt is geweldig. Hij behoort al jaren tot de fitste schaatsers van het circuit en je kunt zien dat hij nu ook schaatstechnisch grote stappen maakt.” (belga)