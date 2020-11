Een crowdfunding die door Beringse mama’s voor blogster Lara Switten (34) op het getouw is gezet, heeft in amper één dag meer dan 20.000 euro opgebracht. Lara is zwanger van haar derde kindje, maar lijdt aan kanker. “Ik zal mijn kinderen niet zien opgroeien”, vertelde ze vorige maand in Het Belang van Limburg.