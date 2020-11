Wie zich even vogelvrij in de lucht wil voelen, moet misschien even gaan zitten voor het filmproject van de Nederlander Sake Kingma (72). De amateurfilmer uit Geldrop bij Eindhoven bracht de voorbije drie jaar met drones de loop van de Dommel in beeld, vanaf het brongebied in Peer tot aan de monding in de Maas in Nederland. Het resultaat is 126 km rivier verspreid over meer dan 10 uren film.