De Everesting Challenge is een berg zo vaak beklimmen dat je aan 8.848 hoogtemeters komt, de hoogte van de Mount Everest. Jurgen Hendrickx (35), Jelle Janse (38), Robin Laenen (28) en Sven Goovaerts (34) begonnen zaterdag om half zes aan 170 beklimmingen van de terril in Beringen-Mijn. “We hebben er 15 uur 27 minuten over gedaan, dat is een Belgisch record”, klinkt het.