In de nieuwe woonwijk in Brustem, tussen de Tomstraat en de Geelstraat, wordt een straat omgedoopt tot de ‘Jeanne Duboisstraat’. Een eerbetoon aan de dame die in WO II neergeschoten Amerikaanse vliegtuigpiloten met de tram naar Luik smokkelde. Begin dit jaar stierf Jeanne Dubois op 103-jarige leeftijd in Velm.