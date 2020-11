Zlatan Ibrahimovic loodst AC Milan met twee goals voorbij Napoli, waar ook Dries Mertens zijn doelpuntje meepikt

AC Milan mag zich opnieuw leider noemen in de Serie A. De Rossoneri versloegen Napoli op eigen veld met 1-3. Zlatan Ibrahimovic zorgde voor de beslissing met twee goals namens de bezoekers, bij de thuisploeg kwam het enige doelpunt van Rode Duivel Dries Mertens.

Voor Napoli was winnen tegen AC Milan bijna een must. Met 14 op 21 hadden de Gli Azzurri er geen geweldige competitiestart opzitten, maar bij winst zou het naast Milan komen in de stand en tot op één punt van leider Sassuolo naderen. Napoli-Milan bracht ook een duel tussen twee landgenoten: Dries Mertens (Napoli) en Alexis Saelemaekers (AC Milan) begonnen beiden in de basis.

Dat winst tegen de Rossoneri geen makkelijk karwei zou zijn, bleek al snel voor Napoli. Doelman Meret moest na tien minuten al twee stevige reddingen uit de handschoenen schudden op pogingen van Ante Rebic en Hakan Calhanoglu. Bij doelpoging nummer drie had Meret geen verhaal: de onvermijdelijke Zlatan Ibrahimovic maakte er met het hoofd 0-1 van. De 39-jarige Zweed houdt zo een opmerkelijke statistiek in leven: in zijn laatste 8 Serie A-wedstrijden scoorde hij altijd minstens één keer.

Napoli reageerde als door een wesp gestoken. In één minuut kreeg het drie enorme kansen. Donnarumma moest alles uit de kast halen om Mertens van de 1-1 te houden, waarna Di Lorenzo de bal tegen de lat ramde en Donnarumma nog eens redding moest brengen op een schot van Politano. Die laatste kreeg tien minuten voor de pauze nog een prima kans, maar mikte nipt naast. Napoli ging met een kleine achterstand de kleedkamer in.

Bij de eerste grote kans in de tweede helft was het vervolgens weer raak. Opnieuw was het Ibrahimovic die de netten deed trillen, deze keer na een voorzet van Rebic: 0-2.

Ibracadabra maakte er even later zelfs een hattrick van, maar zag die derde treffer afgekeurd worden voor buitenspel. In plaats daarvan viel de goal aan de overkant: Mertens scoorde van dichtbij de aansluitingstreffer.

Napoli leefde weer, maar kreeg 2 minuten na de 1-2 van Mertens een opdoffer te verwerken toen Bakayoko zijn tweede gele kaart kreeg. Daarna verwaterde de partij. Petagna kreeg nog twee goede mogelijkheden, waaronder eentje in de 93ste minuut, maar het mocht niet zijn voor de thuisploeg: de ingevallen vleugelspeler Hauge maakte er kort daarna nog 1-3 van voor AC Milan.

Milan is door de overwinning weer alleen leider in de Serie A met 20 punten. Sassuolo (18 punten), AS Roma (17 punten), Juventus (16 punten) en Inter (15 punten). Napoli deelt de zesde plek met Atalanta en Lazio: allen hebben ze 14 punten.