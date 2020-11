Daniil Medvedev klopt Dominic Thiem in spannende finale en schrijft ATP Finals op zijn naam

Daniil Medvedev (ATP 4) heeft voor de eerste keer in zijn carrière de ATP Finals gewonnen. De Rus zette in een spannende finale in Londen de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 3) opzij in drie sets (4-6, 7-6 en 6-4).

Thiem en Medvedev hadden op weg naar de finale allebei een verrassende zege geboekt in hun halve finale. Thiem versloeg ’s werelds nummer één Novak Djokovic, terwijl Medvedev afrekende met Rafael Nadal (ATP 2). Medvedev begon het best aan de finale en pakte een vroege voorsprong, maar daarna nam Thiem het commando over in de eerste set. De Oostenrijker kwam tot 5-3. Medvedev vocht nog even terug, maar uiteindelijk was het Thiem die de eerste zege binnensleepte: 6-4.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de tweede set hielden Thiem en Medvedev elkaar perfect in evenwicht: geen van hen kon door de opslag van de ander breken. Het werd 6-6, en dus was er een tiebreak nodig om de set te beslissen. Daarin bleek Medvedev duidelijk de beste: de Rus won met 7-2 en sleepte zo een beslissende derde set uit de brand.

Set drie bracht aanvankelijk eenzelfde beeld. Het werd 2-2, maar dan haalde Medvedev als eerste een break. Die bleek doorslaggevend: uiteindelijk haalde de Rus met 6-4 de derde set binnen.