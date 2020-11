Cali Condors van Caeleb Dressel winnen tweede editie International Swimming League

Dressel, die zondag zijn wereldrecord op de 100m wisselslag verbeterde tot 49.28, werd zelf de MVP van de finale met 96 punten op zijn actief. Zijn land- en ploeggenote Lilly King werd tweede in het MVP-klassement met 71 punten. Dankzij de scores van Dressel en King pakten de Cali Condors met ruime voorsprong de eindoverwinning. Ze telden na afloop van de tweede finaledag 561,5 punten.

Titelverdediger Energy Standard werd tweede met 464,5 punten. De Zweedse Sarah Sjöström was voor het team de uitblinker met 42 punten.

De laatste podiumplaats was voor London Roar met 391 punten, 93 punten meer dan het vierde (en laatste) team LA Current (298 punten). Bij London Roar was Adam Peaty de roerganger. De Brit verbeterde zondag zijn wereldrecord op de 100m schoolslag nog tot 55.41. Bij LA Current was de Française Béryl Gastaldello (42 punten) goed op dreef.

De International Swimming League is een zwemcompetitie in teamverband, die de voorbije weken plaatsvond in Boedapest. Pieter Timmers sneuvelde met de New York Breakers in de halve finales. Valentine Dumont overleefde met de Aqua Centurions de eerste ronde niet.