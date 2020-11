In woonzorgcentrum Sint-Franciscus in Tongeren zijn 30 bewoners en 15 personeelsleden besmet. — © Serge Minten

Tongeren

Woonzorgcentrum Sint-Franciscus in Tongeren wordt momenteel getroffen door een zware corona-uitbraak: liefst 30 bewoners en 15 personeelsleden zijn besmet. “We zitten nu even in de hel, maar we slaan er ons wel door”, zegt directeur Johan Abrahams.