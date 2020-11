Nieuwerkerken koopt 10 CO2-meters voor scholen en kinderopvang

“De gezondheid van de kinderen, de leerkrachten en het personeel in onze gemeente vinden we zeer belangrijk. Voldoende verluchten geldt als een belangrijke coronamaatregel. Met zo’n CO2-meter kan je de hoeveelheid CO2 in de binnenlucht meten. Is die concentratie laag, dan heb je goede luchtverversing en is de kans kleiner dat virusdeeltjes zich opstapelen in de binnenlucht. De CO2-meters zijn dus een handig hulpmiddel om coronamaatregelen te evalueren”, zo zegt Luc Vaes (CD&V), schepen van onderwijs en kinderopvang. De CO2-melders worden vanaf volgende week verdeeld door de preventiedienst van de gemeente Nieuwerkerken. len