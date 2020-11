Een 16-jarig meisje topless in de krant: het verhaal van de ‘Page 3-girls’

Je zou het vandaag eens moeten proberen: meisjes van zestien jaar topless op de derde pagina van de krant zetten. Vijftig jaar geleden vonden ze het een fantastisch idee. Op 17 november 1970 begon de Britse krant The Sun ermee, snel volgden de ­andere tabloids. De verkoopcijfers piekten, maar de kritiek nam ook toe. En lang niet alle modellen werden er gelukkiger van.

Je zou het vandaag eens moeten proberen: meisjes van zestien jaar topless op de derde pagina van de krant zetten. Op 17 november 1970 begon de Britse krant ‘The Sun’ ermee, om te vieren dat de fameuze mediamagnaat Rupert Murdoch de krant het jaar voordien had overgenomen. Vanaf die dag plaatste de krant elke dag een topless girl. Meisjes mochten zichzelf aanbieden, de krant stuurde een fotograaf. Later werden Page 3-selecties georganiseerd. Er was meteen controverse, sommige bibliotheken weigerden ‘The Sun’ nog aan te bieden. Murdoch lachte eens, want in geen tijd verdubbelde de oplage van zijn krant. Ook concurrenten als de Daily Mirror en Daily Star begonnen naakte meisjes te publiceren. Dan sloeg de vonk over naar het buitenland. Onder andere de Duitse krant Bild publiceerde oben ohne-meisjes. De pionier stopte er als eerste mee. Op vrijdag 16 januari 2015 verscheen de laatste topless Page 3-girl in The Sun.