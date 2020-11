Urenlange files en vechtpartijen voor opening hamburgertent, ondanks coronamaatregelen

In de Amerikaanse staat Colorado stonden hamburgerfans meer dan veertien uur in de file om de opening van de In-N-Out Burger mee te maken. De populaire fastfoodketen komt oorspronkelijk uit Californië en heeft filialen in enkele andere staten, maar was nog niet aanwezig in Colorado. De opening van de eerste twee restaurants was vrijdag dan ook een ongezien succes, ondanks de strenge coronamaatregelen die er gelden. Hier en daar gingen hongerige fans op de vuist met elkaar. In Aurora verloor zo’n kemphaan zelfs zijn broek.