F1-kampioen Lewis Hamilton verliest rechtszaak over gebruik van naam 'HAMILTON'

Al drie jaar vecht Lewis Hamilton een juridisch robbertje uit met horlogemerk ‘Hamilton International,’ dat die naam ook wil registreren in Europa. Volgens de advocaten van de wereldkampioen was de aanvraag te kwader trouw aangevraagd en zou ze eerlijke concurrentie in de weg staan.

De EU-rechtbank zag het enigszins anders en besliste dat Lewis Hamilton geen natuurlijke aanspraak heeft op de naam ‘Hamilton’. De sieraden van Hamilton International waren al lang te koop voor de zevenvoudige wereldkampioen geboren was en bovendien worden ze ook niet aangeboden onder de naam ‘Lewis Hamilton’.

Hamilton International kon namelijk aantonen dat het in 1892 al horloges verkocht onder die naam. Het bedrijf heeft zijn roots in Lancaster Pennsylvania maar werd in 2003 toegevoegd aan de Swatch-groep, vandaar de verhuis naar Zwitserland.

© AFP

"Het argument met betrekking tot de intellectuele-eigendomsrechten van de coureur 'Lewis Hamilton' vervalt", zo luidt het oordeel van de EUIPO (Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie). "Het bestreden merk bestaat slechts uit één woord "HAMILTON", en niet uit "LEWIS HAMILTON". Het is een vrij gebruikelijke achternaam in Engelstalige landen."

"Er bestaat geen "natuurlijk recht" voor een persoon om zijn of haar eigen naam als merk te laten registreren, wanneer dat inbreuk zou maken op de rechten van derden. Zelfs de annuleringsaanvrager heeft uitdrukkelijk aanvaard dat het bestreden merk "HAMILTON" sinds 1892, dus nog vóór de geboortedatum van "Lewis Hamilton" als natuurlijke persoon, wordt gebruikt."

"Er is geen sprake van kwade trouw van de kant van de EU-merkhouder. In feite heeft de EU-merkhouder sinds 1892 een aanzienlijke economische activiteit op het gebied van de horlogerie aangetoond."

Dit maakt dat ‘44IP,’ het bedrijf dat waakt over de beeldrechten van Lewis Hamilton, de kosten van de rechtszaak zal moeten ophoesten. Die bedragen ongeveer duizend euro, weer een reden te meer voor Lewis Hamilton om een stevig nieuw contract te onderhandelen bij Mercedes.

