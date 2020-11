In de Sint-Lambertuskerkstraat in Maaseik is zaterdagavond ingebroken in een huis. De daders drongen binnen via een dakraam. Ze haalden alles overhoop. Ze vonden de reservesleutels van de auto en het zendertje van de garagepoort. De dieven zijn weg met de BMW van de bewoners. De diefstal werd zaterdag rond 22.15 uur gemeld. maw