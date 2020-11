Union zet koppositie in de verf met zege tegen RWDM in ‘zwanzederby’

Beide teams vonden in de eerste periode de opening niet. Union kwam dicht bij de voorsprong, maar de vrije trap van Casper Nielsen spatte uiteen op de lat. Na de koffie brak het burenduel open. Brighton Labeau (48’) bracht Union voor, maar Leonardo Rocha Miramar (69’) maakte nadien gelijk. Via Nielsen (72’) ging de thuisploeg weer aan de leiding. RWDM drong nog aan, maar kon de gelijkmaker niet meer uit de brand slepen. Dante Vanzeir werd net voor het laatste fluitsignaal gewisseld.

Dit seizoen staat de ‘zwanzederby’, genoemd naar het ‘zeveren’ en de grappen van beide folkloristische supportersclans, voor het eerst sinds 35 jaar weer officieel op de agenda. Het was immers al van de lente van 1985 geleden dat RWDM en Union elkaar nog in een competitiewedstrijd in de ogen keken, toen ook in de tweede klasse. Eind september won het team uit Sint-Jans-Molenbeek, op de vijfde speeldag, het eerste treffen met Union in eigen huis met 3-1.

Eerder op de elfde speeldag veroverde Club NXT zijn eerste driepunter van het seizoen tegen Lierse (2-0). Deinze en Lommel speelden 1-1 gelijk. Later zondag (20u) ontvangt Westerlo in ‘t Kuipje Seraing.

In de stand staat Union met 26 punten stevig aan kop, ruim voor Seraing (18 ptn) dat dus nog in actie moet komen. RWDM volgt met vijftien punten, samen met Lommel en Deinze.

Het systeem met periodetitels, zoals dat de voorbije seizoenen van toepassing was in 1B, geldt deze jaargang niet meer. De kampioen na 28 speeldagen promoveert rechtstreeks naar de Jupiler Pro League. De nummer twee speelt barragewedstrijden tegen de voorlaatste uit 1A.