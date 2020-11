Thomas Foket en Thibault De Smet gaan met Reims onderuit tegen Nîmes

Stade Reims verloor zondag met het kleinste verschil op de 11e speeldag van Ligue 1 van Nîmes (0-1). Rode Duivel Thomas Foket stond in de basis bij Reims, net belofteninternational zoals Thibault de Smet. Die laatste werd in de 67e minuut gewisseld, vijf minuten na het doelpunt van Nîmes, een penaltygoal van Ripart.

Wout Faes, die aan een sterke periode bezig was centraal in de verdediging bij Reims, stond geschorst aan de kant. In de rangschikking springt Nîmes over Reims naar de 15e plaats. Reims zelf staat 17e, net boven de degradatiestreep.

In Nederland won Sparta met zware 6-0 cijfers van ADO Den Haag. Bij Sparta speelde Michael Heylen 79 minuten mee. Samy Bourard en Dante Rigo deelden heel de wedstrijd mee in de klappen bij ADO Den Haag. ADO staat 16e in de Eredivisie. Sparta blijft in de middenmoot hangen op een 10e plaats.