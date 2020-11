Nederlander Wesley Koolhof en Kroaat Nikola Mektic veroveren eindwinst in dubbelspel op ATP Finals

De Nederlander Wesley Koolhof en Kroaat Nikola Mektic hebben het dubbeltoernooi van de ATP Finals op hun naam geschreven. Het duo versloeg zondag in de finale in Londen de Oostenrijker Jürgen Melzer en Fransman Édouard Roger-Vasselin in 6-2, 3-6 en 10-5 in de supertiebreak. De partij duurde 1 uur en 18 minuten.

Koolhof en Mektic, die als vijfde reekshoofd aan de ATP Finals begonnen, haalden het zaterdag in hun halve finale van de Spaans-Argentijnse tandem Marcel Granollers/Horacio Zeballos in 6-3 en 6-4. In de andere halve finale versloegen Melzer en Roger-Vasselin, de zevende reekshoofden, de Amerikaan Rajeev Ram en Brit Joe Salisbury, die het tweede reekshoofd vormden, in 6-7 (4/7), 6-3 en 11-9 in de supertiebreak.

Koolhof en Mektic kroonden zich eerder in Londen tot winnaar van de groep ‘Mike Bryan’, voor Ram en Salisbury. Melzer en Roger-Vasselin waren de beste in de groep ‘Bob Bryan’, met Granollers en Zeballos als runners-up. De topreekshoofden in Londen, de Kroaat Mate Pavic en Braziliaan Bruno Soares, overleefden de poulefase niet.

Voor Koolhof en Mektic is het pas hun eerste titel aan elkaars zijde. De ATP Finals was ook meteen hun laatste toernooi als duo. Koolhof vervolgt zijn loopbaan met de Pool Lukasz Kubot, aangezien Mektic ervoor heeft gekozen met landgenoot Mate Pavic verder te gaan.

Vorig jaar pakte de Franse tandem Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert de eindzege.