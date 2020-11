Hans Vanwijn en Leander Dedroog geselecteerd voor interlands Belgian Lions

Bondscoach Dario Gjergja en zijn sportieve staf hebben zondag de definitieve selectie van veertien spelers bekendgemaakt voor de komende interlandperiode in Vilnius. Maandag reizen de Belgian Lions af naar de Litouwse hoofdstad. Hans Vanwijn en Leander Dedroog (Limburg United) zijn de enige Limburgse link in de selectie.

Maxime De Zeeuw is er niet bij. “Hij testte negatief op corona, maar kon een mooie transfer versieren naar Israël”, gaf de Belgische federatie mee in een persbericht. Hij moet zich deze week presenteren bij zijn nieuwe club. Haris Bratanovic (Oostende) is zijn vervanger.

“We mochten Maxime deze opportuniteit niet ontnemen. Hij verzekerde ons dat hij in februari opnieuw beschikbaar is voor de Lions,” zei sportief manager Jacques Stas. Verder komt Thomas Akyazili (Bahcesehir Istanbul) bij de selectie. Hij is de vervanger van Jonathan Tabu (Manresa), die out is met een knieblessure. Vorige week werd al duidelijk dat Quentin Serron (Bilbao) omwille van een knieblessure forfait moest geven. Hij werd vervangen door Leander Dedroog (Limburg United). Ook Jean Salumu (Rasta Vechta) is out met een knieblessure. Hij wordt niet vervangen. Sam Van Rossom (Valencia) en Ismael Bako (ASVEL Villeurbanne) zijn omwille van Euroleague-verplichtingen niet inzetbaar. Michael Gilmore en Andy Van Vliet zijn debutanten in de selectie.

De Belgian Lions vertrekken maandag naar Vilnius, waar ze twee wedstrijden afwerken in het kader van de kwalificaties voor het EK in 2022. Vrijdag treft België Tsjechië, twee dagen later volgt een duel met Litouwen. De Lions wonnen eerder hun eerste twee wedstrijden tegen Litouwen en Denemarken en zijn leider in groep C. In februari spelen ze nog tegen Denemarken en Tsjechië.

De eerste drie van elke groep kwalificeren zich voor het EK in Tsjechië, Georgië, Duitsland en Italië. De Tsjechen zijn als gastland al zeker van deelname, en dus resten in de groep van de Belgen slechts twee EK-tickets.

De selectie: Thomas Akyazili, Michael Gilmore, Manu Lecomte, Jean-Marc Mwema, Pierre-Antoine Gillet, Retin Obasohan, Kevin Tumba, Hans Vanwijn, Alex Libert, Vrenz Bleijenbergh, Vincent Kesteloot, Andy Van Vliet, Haris Bratanovic, Leander Dedroog.