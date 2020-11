Coronacijfers in de VS stijgen dramatisch snel, en dan moet Thanksgiving nog komen

De coronapandemie is - opnieuw - helemaal uit de hand aan het lopen in de Verenigde Staten. Het land was al zwaar getroffen, met intussen al meer 12 miljoen besmettingen en meer dan 250.000 doden - maar afgelopen week won het virus weer aan kracht. In amper een week tijd vielen er 10.000 doden en werden meer dan 1 miljoen besmettingen bevestigd. Nu komende donderdag Thanksgiving gevierd wordt, houden experts hun hart vast.