Lukaku loodst Inter met twee doelpunten en assist voorbij Torino

Inter heeft zondagnamiddag op de achtste speeldag in de Serie A een 4-2 zege geboekt in de derby tegen Torino. Romelu Lukaku hielp na rust met twee doelpunten en een assist een 0-2 achterstand nog ombuigen in een 4-2 zege. Lukaku speelde de hele wedstrijd voor Inter, Radja Nainggolan mocht in het slot nog invallen.

Na de vierde competitiezege van het seizoen komt Inter met vijftien punten uit acht wedstrijden op de vijfde plaats terecht, op drie punten van het verrassende Sassuolo. Op de tweede plaats staat stadsgenoot en leider AC Milan. De Rossoneri spelen zondagavond nog de topper op het veld van het Napoli van Rode Duivel Dries Mertens.

In de eerste zestig minuten van het duel speelde de thuisploeg werkelijk niets klaar en op het uur keken ze dan niet eens onverdiend tegen een 0-2 achterstand aan. Italiaans international Simone Zaza opende in de toegevoegde tijd van de eerste helft de score voor de bezoekers uit Turijn, de op twee na laatste in de stand. De 0-2 van Cristian Ansaldi leek het lot van de thuisploeg te bezegelen, maar vijf minuten later was alles weer te herdoen in San Siro. Eerst had Alexis Sanchez voor de aansluitingstreffer gezorgd, enkele minuten later bood hij Lukaku de gelijkmaker aan. Zes minuten voor het einde van de reguliere speeltijd bracht de Rode Duivel Inter van op de stip op voorsprong, na een discutabele strafschopovertreding. Voor de 27-jarige Lukaku staat de teller nu op zeven treffers in de Serie A en negen in totaal voor zijn club. In de Champions League trof onze landgenoot twee keer raak tegen Borussia Mönchengladbach. Net in de toegevoegde tijd maakte hij dankbaar gebruik van de ruimte op links om de ingevallen Lautaro Martinez voor doel zijn vijfde van het seizoen voor te schotelen. Voor Lukaku was het de eerste assist.

Op basis van de tweede helft kan Inter met vertrouwen toeleven naar de clash van woensdag in de Champions League tegen het Real Madrid van Eden Hazard en Thibaut Courtois. Beide teams hebben een valse start in groep B achter de rug en de verliezer van het duel komt met het oog op de tweede ronde van het kampioenenbal in vieze papieren terecht.

