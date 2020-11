Michael Vanthourenhout in tranen na eerste zege in klassementscross: “Recent mijn neef verloren in een ongeluk”

Zijn overwinning in de Superprestigemanche in Merksplas maakte heel wat emoties los bij Michael Vanthourenhout. De 26-jarige renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam in tranen over de finish en al snel werd duidelijk waarom: Vanthourenhout verloor recent een neef bij een ongeluk. “Dat heeft me voor de trainingen een extra boost gegeven”, vertelde de winnaar na afloop.

“Het zijn intense weken geweest. Ik heb aan het begin van het seizoen mijn neef verloren bij een ongeval. Het doet veel deugd om een keer te winnen”, vertelde Vanthourenhout, die in tranen voor de camera verscheen. “Ik had een slechte start, maar kon beetje bij beetje aansluiten. Ik zag toen ik voorin aansloot dat Toon (Aerts, nvdr.) misschien geen superdag had. De laatste ronde ging ik in met een paar seconden voorsprong. Dan moet je niet wachten en volle bak rijden. Het bos lag me uitstekend, daar kon ik altijd twee of drie seconden pakken.”

“De laatste weken gaat het altijd beter en beter en dit parcours lag mij gewoon heel goed”, ging Vanthourenhout verder. “Ik ben blij dat ik het kon afmaken. Het is speciaal om mijn eerste zege in klassementscross te pakken, daarvoor doe je het ook.”