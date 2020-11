Lucinda Brand rijdt bijna foutloos naar dagzege SP-manche in Merksplas

De vierde manche in de Superprestige voor vrouwen is gewonnen door de Nederlandse Lucinda Brand (Telenet-Baloise Lions) Op het glibberige parcours van Merksplas stond er geen maat op Brand die profiteerde van een slipper van wereldkampioene Alvarado in de laatste ronde. Alvardo blijft wel leider met één puntje voorsprong nog op Brand.

De Nederlandse dames domineerden alweer de debatten, al was er bij Sanne Cant duidelijk progressie merkbaar. De nationaal kampioene startte meer dan behoorlijk en hield ook de ganse wedstrijd stand. Cant zou uiteindelijk vijfde worden.

Maar tegen het Nederlandse trio Brand - Alvarado - Worst had ze geen verhaal. Vooral Brand had er duidelijk zin in maar Alvarodo weigerde ruimte te geven. Worst moest de rol lossen en zag de slecht gestarte Betsema vanuit de achtergrond terugkeren.

Die strijd ging tussen Alvarado en Brand en na een hapering in het zand was de wereldkampioene plots de ruimte in. Maar Brand plooide niet en dichtte de kloof schijnbaar moeiteloos bij het ingaan van de laatste ronde. Alvarado maakte op één van de schuine kanten het fatale slippertje dat Brand de ruimte gaf. Plots rook ook Betsema nog de zege maar Brand maakte in de slotronde geen enkele fout. De zege ging dus naar de renster van de Telenet Baloise Lions, voor Betsema en wereldkampioene Alvarado. (gvdl)