In Hekendorp, in de Nederlandse provincie Utrecht, is bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het leghennenbedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 100.000 dieren in de leg- en opfokstallen van het bedrijf, zo meldt het Nederlandse ministerie van Landbouw.