Minister Frank Vandenbroucke (sp.a): “Derde golf zou nog dramatischer zijn dan de tweede”

We zullen het leeuwendeel van de coronavaccins pas in het tweede en derde kwartaal van 2021 binnenkrijgen. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) zondag gezegd in ‘De zevende dag’ op Eén. De eerste vaccins zullen er eind december wel al zijn. “Maar het is te vroeg om de teugels al te laten vieren”, aldus minister van Volskgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a).