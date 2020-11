Organisatie Australian Open hoopt snel klare wijn te schenken, lokale pers speculeert over uitstel

Door de coronapandemie is het allerminst duidelijk onder welke omstandigheden de Australian Open zal plaatsvinden. Het toernooi staat in de tweede helft van januari geprogrammeerd maar er zijn nog heel wat vraagtekens. Craig Tiley, CEO van Tennis Australia, liet zondag verstaan dat er ’binnenkort’ knopen worden doorgehakt.

Aanvankelijk hoopte Tiley dat de tennissers vanaf midden december naar Australië zouden afreizen om er de verplichte quarantaine van veertien dagen uit te zitten voor ze kunnen deelnemen aan de voorbereidingstoernooien op de Australian Open. Maar de premier van de staat Victoria, Dan Andrews, is daar geen voorstander van. Hij wijst erop dat Melbourne hard werd geraakt door de tweede coronagolf in Australië en de inwoners er lange maanden met strikte quarantainebeperkingen hebben opzitten. Hij ziet de spelers liever pas begin januari toekomen, waardoor de ATP Cup en andere toernooien in aanloop naar de Australian Open (18-31 januari) in het gedrang komen. Het is evenmin zeker dat de tennissers tijdens de quarantaineperiode de toelating zullen krijgen om te trainen.

“Tennis Australia doet er alles aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen over het zomerseizoen”, zegt Tiley. “We werken met de staat Victoria nauw samen aan een programma dat rekening houdt met de noden van de spelers, de supporters, onze partners en het personeel. Het economische belang voor de staat en Australië is groot. Met de lokale gezondheidsdiensten overleggen we verder over de quarantainevoorwaarden en we zijn ervan overtuigd dat we snel tot beslissingen zullen komen.”

Sommige kranten in Melbourne menen dat de start van de Australian Open wordt uitgesteld naar begin februari of zelfs begin maart, maar voor Tiley is het te vroeg om al definitieve uitspraken te doen. “Tennis Australia is er zich van bewust dat er duidelijkheid moet komen. Maar er moet ook een oplossing worden gevonden met de staat Victoria zodat alles voor de hele gemeenschap veilig kan verlopen.” (belga)