Drie cijfers over KRC Genk - Moeskroen

Bij KRC Genk debuteert kersvers coach John van den Brom zondagavond met een thuiswedstrijd tegen Moeskroen. Wij zochten én vonden drie leuke weetjes over de wedstrijd van blauw-wit.

1. Dessers toont gouden hart

Cyriel Dessers volgt het voorbeeld van Juan Mata en doneert in het kader van het ‘Common Goal Project’ 1% van zijn loon aan het goede doel. In casu een jongerenproject in Lagos, Nigeria.

2. Twee actieve internationals

Het zwaarst getroffen door corona, speelde Moeskroen voor het laatst op 18 oktober. Twee van de zes internationals kwamen deze week wél in actie: Bakic bij Montenegro, Tabekou scoorde zelfs bij Kameroen.

3. Drie goals, evenveel punten

Rode lantaarn Moeskroen scoorde drie keer in negen matchen. Ze brachten drie gelijke spelen en dus drie punten op. Opvallend genoeg heetten de tegenstrevers Antwerp, Anderlecht (beiden uit) en Charleroi.

