Vlaamse Ombudsman vraagt om komende maanden niet te snel reis te boeken

Ja, we willen terug uit ons kot. En ja, we willen weer gaan reizen. De interesse is groot: er wordt nu al veelvuldig geboekt voor de paas- en zomervakantie van volgend jaar. “Maar”, zo waarschuwt de Vlaamse Ombudsman Bart Weekers in De Zondag, “reis niet naar drukke plekken.”

Touroperators zien de vraag naar reizen opnieuw stijgen. Reisorganisator Corendon zag meteen een toename na de positieve berichten over een coronavaccin. “Wij gaan ervan uit dat we in 2021 weer op een normale manier vakantie kunnen nemen”, zegt directeur Atilay Uslu in De Zondag. Maar dat vindt de Vlaamse Ombudsman Bart Weekers geen goed idee. “Sinds de uitbraak van de coronacrisis krijgen we een massa klachten binnen van boze reizigers van wie de vakantie is geannuleerd”.

Bart Weekers. — © Bart Dewaele

“Snel naar Tenerife? Ik begrijp het niet”

“Ik kan nu al voorspellen wat er zal gebeuren als bijvoorbeeld de vele skivakanties in het water zullen vallen.” De Vlaamse Ombudsdienst is niet gemotiveerd om weer duizenden klachten te behandelen, hoewel er op voorhand een negatief advies door vele partijen was uitgesproken. “Ik begrijp ook niet dat mensen per se snel voor een weekje naar de Canarische Eilanden of Tenerife moeten. Wat als je daar in het ziekenhuis belandt en je spreekt de taal niet? Dan zal er achteraf weer worden geklaagd”, zo zegt hij in De Zondag.

Eerder drong ook premier Alexander de Croo (Open VLD) er vrijdag op aan om voor één keer niet die jaarlijkse skivakantie mee te pikken.

